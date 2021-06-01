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Добыча "Газпрома" в январе-мае выросла на 16,2%
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Добыча "Газпрома" в январе-мае текущего года выросла на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале... ПРАЙМ, 01.06.2021
добыча газа, газпром, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" в январе-мае текущего года выросла на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании.
"За первые пять месяцев 2021 года, по предварительным данным, добыча – 221,9 миллиарда кубических метров газа. Это на 16,2% (на 31 миллиарда кубических метров) больше, чем в январе-мае 2020 года", — говорится в сообщении.
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 17%, или на 18,8 миллиарда кубических метров.