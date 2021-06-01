МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" в январе-мае текущего года выросла на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании. Нефть дорожает на 2-3% в ожидании новостей по сделке ОПЕК+

"За первые пять месяцев 2021 года, по предварительным данным, добыча – 221,9 миллиарда кубических метров газа. Это на 16,2% (на 31 миллиарда кубических метров) больше, чем в январе-мае 2020 года", — говорится в сообщении.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 17%, или на 18,8 миллиарда кубических метров.