МИНСК, 1 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней. В Болгарии возмутились повышением цен на газ из России

Как сообщило во вторник на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала цена на природный газ. По словам Лукашенко, никаких проблем с поставками нет, они идут под полную потребность.

"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств. По словам белорусского лидера, главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

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