МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД уточнили, как "Северный поток-2" повлияет на поставки через Украину

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован", — сказал Песков журналистам.

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — добавил представитель Кремля.

Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, украинский транзит может быть востребован, Украина же как собственник ГТС должна обеспечивать нормальное техническое состояние этой системы, заявил Песков.

"Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения, что США отказались от введения санкций против "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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