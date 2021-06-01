МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Замена или вытеснение существующих путей доставки газа при помощи "Северного поток 2" не рассматривается, проект вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на Петербургском международном экономическом форуме Роберт Гершнер.

"Вопрос о том, как и сколько российского газа будет импортироваться в Австрию в будущем, — к компаниям OMV (австрийская OMV — один из кредиторов "Северного потока 2") и "Газпрому". В любом случае прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идет не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа "Северным потоком 2". Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос — диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, "Северный поток 2" вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу", — сказал Гершнер. Песков сказал, что Путину известно о заявлениях США по Северному потоку-2

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.