ВАШИНГТОН, 1 июн — ПРАЙМ. Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока 2", говорится в сообщении офиса конгрессмена. Песков сказал, что Путину известно о заявлениях США по Северному потоку-2

"Президент (США Джо) Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат — резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция (США) на глобальной арене", — заявил Келлер.

Перспективы принятия законопроекта неясны.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.