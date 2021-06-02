КИЕВ, 2 июн — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с делегацией конгресса США санкции против РФ из-за строительства "Северного потока 2", сообщила пресс-служба украинского кабмина по итогам встречи.

"Вопросы безопасности и сотрудничества в энергетической отрасли обсудили премьер-министр Денис Шмыгаль и делегация конгресса США в лице сенаторов Джина Шахина, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Глава правительства заявил, что санкции против "Северного потока 2" являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии и дальнейшего продвижения РФ к границам ЕС", — говорится в сообщении на сайте правительства. Запрос немецких экологов не остановит работы на "Северном потоке-2"

Украинский премьер утверждает, что завершение строительства "Северного потока 2" представляет угрозу для Украины и Европы в целом. "Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока 2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы", — приводит слова Шмыгаля сайт кабмина.

Помимо этого стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности возле украинских границ и на неподконтрольных Киеву территориях Украины. "США является важным партнером Украины в защите суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим поддержку Украины в противодействии вооруженной агрессии России", — добавил Шмыгаль. Большинство немцев отвергает санкции США против "Северного потока 2"

Отдельно на встрече обсуждалось сотрудничество между Украиной и США в Азовском и Черном морях. "Также премьер-министр подчеркнул важность развития в пределах украинского-американского партнерства военно-морских баз в Азово-Черноморском регионе, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать угрозам", — отметили в правительстве.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Читайте также:

Оператор уверен в скором завершении строительства "Северного потока-2"