БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Немецкое правительство считает самым важным фактором сохранение украинского транзита наряду с "Северным потоком 2", так в МИД ФРГ ответили на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента России Владимира Путина об интересе к данному маршруту поставок российского газа. Оператор уверен в скором завершении строительства "Северного потока-2"

"В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве — вы помните, что у нас был уполномоченный (в кабмине ФРГ) по данной теме — Россия и Украина заключили новый договор о транзите", — заявил собеседник агентства.

Данный договор "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении", привел он дальнейшую цитату Зайберта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

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