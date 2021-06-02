"Северный поток-2" начнут тестировать уже на следующей неделе
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Объекты газопровода "Северный поток-2" начнут работу в тестовом режиме в Ленинградской области, сообщил "Коммерсант". Трубопровод протестируют для подготовки пуска газа в ФРГ. По словам губернатора области Александра Дрозденко, проект "Северный поток-2" вышел "на финишную прямую".
Первого июня была проведена инспекция объектов инфраструктуры. Об этом Дрозденко рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Газ будут поставлять по системе в немецкую федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания.
"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону",- сообщил губернатор по итогам пленарного заседания бизнес-форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании" (цитата по ТАСС).
Помимо этого, Дрозденко рассказал о сегодняшней (второго июня) встрече с председателем совета директоров Nord Stream 2 AG Герхардом Шрёдером и управляющим директором проекта Maттиасом Варнигом. На встрече шла речь о заключительных шагах перед пуском трубопровода.
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