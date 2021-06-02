МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Объекты газопровода "Северный поток-2" начнут работу в тестовом режиме в Ленинградской области, сообщил "Коммерсант". Трубопровод протестируют для подготовки пуска газа в ФРГ. По словам губернатора области Александра Дрозденко, проект "Северный поток-2" вышел "на финишную прямую". Немецкие экологи просят отозвать разрешение по "Северному потоку 2"

Первого июня была проведена инспекция объектов инфраструктуры. Об этом Дрозденко рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Газ будут поставлять по системе в немецкую федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания.

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону",- сообщил губернатор по итогам пленарного заседания бизнес-форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании" (цитата по ТАСС).

Помимо этого, Дрозденко рассказал о сегодняшней (второго июня) встрече с председателем совета директоров Nord Stream 2 AG Герхардом Шрёдером и управляющим директором проекта Maттиасом Варнигом. На встрече шла речь о заключительных шагах перед пуском трубопровода.

Читайте также:

Германия назвала важное условие для пуска "Северного потока-2"