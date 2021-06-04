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2021
https://1prime.ru/gas/20210604/833853948.html
Россия надеется за два месяца достроить вторую ветку "Северного потока-2"
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Россия рассчитывает, что в течение полутора-двух месяцев будет завершена вторач нитка "Северного потока-2", сообщил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Ранее... ПРАЙМ, 04.06.2021
газ, газопровод, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что в течение полутора-двух месяцев будет завершена вторач нитка "Северного потока-2", сообщил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Ранее президент РФ заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается; "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.