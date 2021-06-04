МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что в течение полутора-двух месяцев будет завершена вторач нитка "Северного потока-2", сообщил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Ранее президент РФ заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается; "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.