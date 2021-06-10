МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, говорится в сообщении компании. США назвали "Северный поток-2" предметом для переговоров с Германией

"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", — объявил оператор.

Компания уточняет, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все они проводятся в соответствии с необходимыми разрешениями.

Читайте также:

"Северный поток-2" не станет темой саммита G7