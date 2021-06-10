2021-06-10T18:27:00+03:00
2021-06-10T18:43:49+03:00
2021-06-10T18:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210610/833903316.html
"Северный поток-2" готовят к заполнению газом
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к... ПРАЙМ, 10.06.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83282/24/832822495.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83282/24/832822495.jpg
https://1prime.ru/images/83282/24/832822494.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83282/24/832822494.jpg
https://1prime.ru/images/83282/24/832822482.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83282/24/832822482.jpg
https://1prime.ru/gas/20210609/833892851.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, говорится в сообщении компании.
"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", — объявил оператор.
Компания уточняет, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все они проводятся в соответствии с необходимыми разрешениями.
Читайте также:
"Северный поток-2" не станет темой саммита G7