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Названы сроки завершения работ на первой нитке "Северного потока-2"
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Пусконаладочные работы для подготовки к заполнению первой нитки "Северного потока 2" газом займут несколько месяцев, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Ранее в четверг... ПРАЙМ, 10.06.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы для подготовки к заполнению первой нитки "Северного потока 2" газом займут несколько месяцев, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Ранее в четверг Nord Stream 2 AG объявил, что соединил воедино все части первой нитки "Северного потока 2", технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к пусконаладочным работам по подготовке к заполнению трубы газом. Прокладка же труб первой нитки газопровода завершилась на прошлой неделе, об этом объявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимые пусконаладочные работы будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев", — сообщили в компании.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российских судов.
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