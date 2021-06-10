ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов продолжит принимать ограничительные меры в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток 2", заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Эксперт высказался о позиции США по "Северному потоку-2"

"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать наше сохраняющееся несогласие с этим (проектом)", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему считают "Северный поток 2" "плохой сделкой" для европейских партнеров США. Он также отметил, что американская администрация продолжит предпринимать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российских судов.

Ранее были названы сроки завершения работ на первой нитке "Северного потока-2"