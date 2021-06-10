БЕРЛИН, 10 июн — ПРАЙМ. Немецкий бундестаг на слушаниях в четверг отклонил проект ходатайства от фракции "Зеленые" к правительству, в котором она призывала кабмин пересмотреть политику в отношении России, в том числе отказаться от проекта "Северный поток 2".

"Кто голосует за? "Зеленые". Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом предложение отклонено", — объявил в ходе голосования вице-спикер бундестага Ганс-Петер Фридрих. Названы сроки завершения работ на первой нитке "Северного потока-2"

Слушания проходили в четверг вечером. Фракция "Зеленых" вынесла на голосование предложение под заголовком "Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство". Среди пунктов проекта документа, в частности, значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы, как "Северный поток 2", не нужны для энергоснабжения Европы, а напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока 2" и отказаться от него".

Помимо этого, проект содержал пункты о поддержке гражданского общества в России, призыв к правительству выступать против российского закона о нежелательных организациях, противостоять активности в ЕС "российских олигархов" и призыв к немецкому бизнесу отказаться от крупных проектов с российскими концернами.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая накануне в бундестаге на вопросы депутатов, заявил, что Германии "не нужен принципиальный пересмотр стратегии в отношении России".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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