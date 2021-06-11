МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром". Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации — самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием. Путин допустил использование евро в расчетах за газ

Закон также касается и источников финансирования газификации. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили" — того самого строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое сейчас оплачивают, в том числе граждане.

Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.

Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан. Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться.

Одновременно меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта РФ и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.

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