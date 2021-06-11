МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Проекту газопровода "Северный поток 2" еще могут строить козни на Западе, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

"Могут, и, более того, я буду удивлен, если этого не произойдёт", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, могут ли еще "строить козни" против "Северного потока 2".

По его словам, недовольных скорым завершением строительства газопровода много. "Они живут в разных городах – кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то – в Варшаве, кто-то – в городе-герое Киеве", — добавил он.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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