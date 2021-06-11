КИЕВ, 11 июн — ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". Бундестаг отклонил проект "Зеленых" об отказе от "Северного потока-2"

"Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте", — сказал Кулеба в эфире канала "Украина 24", комментируя вероятность того, что РФ попытается поставлять газ в Европу в обход Украины после запуска "Северного потока 2".

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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