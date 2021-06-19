МУРМАНСК, 19 июн — ПРАЙМ. Датское агентство по охране окружающей среды сообщило оператору транспортной системы Energinet, что по проекту Baltic Pipe могут возобновиться строительные работы в определенных частях 210-километрового участка Дании, говорится в сообщении Energinet.

"Energinet полагает, что реализация проекта в целом будет отложена на три месяца, но к октябрю 2022 года компания сможет выйти на значительную часть согласованной мощности, работая над выходом на полную мощность к концу 2022 года", — говорится в сообщении. Путин допустил использование евро в расчетах за газ

После решения Датского апелляционного совета по вопросам окружающей среды и продовольствия от 31 мая 2021 года об аннулировании экологического разрешения для проекта Baltic Pipe, компания Energinet временно остановила строительство.

"Датское агентство по охране окружающей среды заявило, что не возражает против планов компании Energinets возобновить строительство на отдельных участках проекта", — отмечается в релизе компании.

Речь идет о том, что Energinet может возобновить строительство наземной линии связи на острове Зеландия, восточной части острова Фунен и части наземной линии связи от западного побережья Дании до газового терминала Nybro. Также может возобновиться строительство самого терминала Нибро и новой компрессорной станции в Эвердрупе в Зеландии.

"Строительство трубопровода в западной части острова Фюн и восточной части материковой Ютландии от существующей компрессорной станции в Эгтведе до пролива Малый Бельт, а также прокладка электроснабжения компрессорной станции в Эвердрупе будет остановлено до выдачи нового экологического разрешения", — пояснил транспортный оператор.

Таким образом, строительство может возобновиться на большей части 210-километрового стационарного участка Дании. Но решение Датского апелляционного совета по окружающей среде и продовольствию означает, что строительство в западной части Фюна и восточной части Ютландии будет отложено до 2022 года.

В 2018 году Energinet и его польские партнеры GAZ-System договорились о том, что Baltic Pipe будет введена в эксплуатацию к октябрю 2022 года и сможет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа. Baltic Pipe будет поставлять норвежский природный газ польским потребителям и снижать зависимость Польши от российского природного газа.

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