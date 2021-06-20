ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Блинкен обсудил с польским коллегой "угрозу" от "Северного потока-2"

В эфире CNN Салливана спросили, почему США приостановили введение санкций против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Он это делал и продолжит делать", — сказал Салливан.

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