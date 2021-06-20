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https://1prime.ru/gas/20210620/833982664.html
США продолжат политику санкций к подрядчикам "Северного потока-2"
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США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк... ПРАЙМ, 20.06.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В эфире CNN Салливана спросили, почему США приостановили введение санкций против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод.
"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Он это делал и продолжит делать", — сказал Салливан.
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