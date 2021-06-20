Слуцкий высказался о санкциях США к "Северному потоку-2"
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Санкции США по "Северному потоку-2" являются примером "недобросовестной конкуренции" по продвижению американского газа на рынки Европы, женевский саммит не изменит настроения Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"В случае с "Северным потоком-2" санкции США являются ярким примером недобросовестной конкуренции по продвижению американского сжиженного газа на европейские рынки. Не надо впадать в иллюзии и считать, что более менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона", — заявил парламентарий.
Слуцкий отметил, что пока рано говорить о том, какого рода будут эти санкции, ровно как и об ответе с российской стороны.
"Какого рода санкции, думаю, экстраполировать преждевременно. Также как и относительно возможных ответных мер. Они могут носить как симметричный, так и ассиметричный характер", — сказал он.
"В любом случае, СП-2 (Северный поток-2 — ред.) фактически достроен и, уверен, ввод его в эксплуатацию также состоится в обозримом будущем!", — заключил Слуцкий.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".
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