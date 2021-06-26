МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. США и Германия обсуждают укрепление энергетического комплекса Украины в связи с завершением укладки Россией "Северного потока-2", сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщило агентство, стороны вели переговоры о помощи Украине в строительстве электростанций внутри страны. Берлин, кроме того, намерен обсудить с Москвой продление транзитных квот для Киева.

Стороны надеются уменьшить геополитические выгоды России после запуска "Северного потока-2". Помимо этого, США и Германия обсудят компенсации потерянного дохода Украины от транзита газа. Инвестор "Северного потока—2" ответил США на заявление про "грязный газ"

Сообщается, что страны высказались о возможном создании механизма, способного приостановить прокачку по "Северному потоку-2" в случае давления Москвы на Киев. Германия не поддержала идею, а Штаты отметили, что это технически нереализуемо.

Представители стран рассчитывают договориться по данным вопросам до визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Spiegel сообщил, что США и ФРГ обсуждают меры по соблюдению интересов Украины после запуска "Северного потока-2". По словам госсекретаря, страны прорабатывают "ряд практических мер". Блинкен надеется, что эти меры смягчат "возможный ущерб" от трубопровода.

В свою очередь, лидер "Альтернативы для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла назвала безумием идею о компенсациях.

"Если Россия использует другие транзитные маршруты, то она, конечно, не должна больше платить какие-либо транзитные сборы. То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием", — сказала депутат.

"Северный поток-2" — газопровод между РФ и ФРГ, проходящий по дну Балтийского моря. Его протяженность более 1 200 километров. Укладка труб начались в 2018 году. Запуск проекта запланирован на 2021 год.

Трубопровод проходит через территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России.

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