МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Плановый ремонт российских экспортных трубопроводов, в частности, "Ямал-Европа", может поднять цены на топливо в странах Европы еще выше, пишет "Коммерсант". Ученые разработали биоразлагаемый пластик нового поколения

В случае, если российский экспортер газа "Газпром" 29 июня не забронирует дополнительную мощность для прокачки "голубого топлива" через территорию Украины, то нехватка газа резко замедлит наполнение европейских хранилищ.

"Газпром" оказался главной надеждой для Европы в преддверии топливного кризиса.

Закачка газа в подземные хранилища в последние дни оказалась в среднем на 40% ниже пятилетних среднегодовых уровней. Сейчас уровень наполняемости — всего 46,2%.

Издание пишет, что при плохом сценарии европейские потребители в середине лета должны будут перейти к нетто-отборам из хранилищ (это разница закачки и отбора по суткам).

Что касается поставок сжиженного природного газа (СПГ), то в июне 2021 года они упали почти на 20% относительно мая.