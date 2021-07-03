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Подводный пожар в Мексиканском заливе потушен, сообщает оператор
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Сильный подводный пожар, который вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, произошел из-за утечки газа, он уже потушен,... ПРАЙМ, 03.07.2021
мексиканский залив, трубопровод, экология, газ, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МЕХИКО, 3 июл — ПРАЙМ. Сильный подводный пожар, который вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, произошел из-за утечки газа, он уже потушен, сообщили в компании.
"Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10.45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — говорится в сообщении компании.
Инцидент на морском трубопроводе, расположенном в 150 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, произошел в 5.15 утра. Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов, пострадавших в результате пожара не было.
Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров, однако причина возгорания неясна — в Pemex сообщили, что занимаются анализом возможных причин этого происшествия.
Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.