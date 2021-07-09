БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит реализацию минских соглашений, отношения с Россией и наверняка — проект "Северный поток 2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Сколько заработает Россия на новой нефтяной лихорадке

"В понедельник федеральный канцлер вечером в 19.00 (20.00 мск) примет президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой будут, разумеется, германско-украинские отношения. Ситуация с реализацией минских соглашений, процесс реформ на Украине, экономические темы, отношения с Россией также могут стать предметов переговоров", — заявил Зайберт на брифинге в пятницу.

Кроме того, он отметил тему "Северного потока 2" и транзита российского газа через Украину. По его словам, "федеральный канцлер и украинский президент наверняка затронут эту тему".

"Для Германии особое значение имеет тема сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска "Северного потока 2", — заявил он, добавив, что Германия рассчитывает, что договор о транзите газа будет соблюдаться.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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