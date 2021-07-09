МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" возобновились вечером в пятницу после ежегодного планового ремонта, который должен был продлиться до 10 июля, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Украина назвала условие для блокировки "Северного потока-2"

Экспорт российского газа по газопроводу "Ямал-Европа" был остановлен 6 июля в связи с началом плановых ремонтных работ.

Согласно данным Gascade, поставки по газопроводу возобновились примерно в 18.00 мск. Об этом свидетельствует информация о физическом потоке газа и реноминации (оперативная уточненная заявка) на прием газа на границе с Польшей.

Возобновление поставок подтвердил и сам "Газпром". "Плановые профилактические работы на газопроводе "Ямал-Европа" завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена. Ранее окончание работ было запланировано на 10 июля", — сообщила компания в своем официальном Telegram-канале.

На время остановки "Ямал-Европы" на ремонт "Газпром" задействовал свои запасы газа в европейских подземных хранилищах. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe, компания использовала газ из ПХГ "Реден" и "Катарина" в Германии, а также из австрийского хранилища "Хайдах" и нидерландского "Бергермеер".

"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.

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