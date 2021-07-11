МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Nord Stream 2 рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода "Северный поток 2" в конце августа, заявил глава фирмы-оператора Маттиас Варниг.

"В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа", — заявил Варниг в интервью газете Handelsblatt.

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