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Оператор назвал срок завершения укладки "Северного потока-2"
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Nord Stream 2 рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода "Северный поток 2" в конце августа, заявил глава фирмы-оператора Маттиас Варниг. "В настоящее время работы... ПРАЙМ, 11.07.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Nord Stream 2 рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода "Северный поток 2" в конце августа, заявил глава фирмы-оператора Маттиас Варниг.
"В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа", — заявил Варниг в интервью газете Handelsblatt.
Материал дополняется.