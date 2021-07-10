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Польский эксперт поддержал запуск "Северного потока-2"
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Запуск газопровода "Северный поток-2" откроет новую главу в истории региона в политическом и экономическом плане, заявил корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов в беседе с... ПРАЙМ, 10.07.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Запуск газопровода "Северный поток-2" откроет новую главу в истории региона в политическом и экономическом плане, заявил корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов в беседе с Polskie Radio. Его цитату приводит RT.
Несмотря на то что Украина предостерегает Европу от использования "Северного потока-2", запуск газопровода покажет, где заканчивается политика и начинается бизнес, считает эксперт.
«Достаточно перекрыть кран с голубым топливом, а затем начать обсуждение различных тем, в том числе политических, с совершенно другой позиции… это наглядно показывает, где заканчивается солидарность и начинается бизнес», — сказал он.
«Пока у нас не получится диверсифицировать наши источники сырья, пока мы не будем в состоянии обеспечить энергетическую независимость совместно с нашими соседями, включая Украину, мы будем зависеть как от российской, так и от немецкой стороны», — заключил Ендрухов.
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