МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Запуск газопровода "Северный поток-2" откроет новую главу в истории региона в политическом и экономическом плане, заявил корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов в беседе с Polskie Radio. Его цитату приводит RT. В Германии допустили возможность приостановки "Северного потока-2"

Несмотря на то что Украина предостерегает Европу от использования "Северного потока-2", запуск газопровода покажет, где заканчивается политика и начинается бизнес, считает эксперт.

«Достаточно перекрыть кран с голубым топливом, а затем начать обсуждение различных тем, в том числе политических, с совершенно другой позиции… это наглядно показывает, где заканчивается солидарность и начинается бизнес», — сказал он.

«Пока у нас не получится диверсифицировать наши источники сырья, пока мы не будем в состоянии обеспечить энергетическую независимость совместно с нашими соседями, включая Украину, мы будем зависеть как от российской, так и от немецкой стороны», — заключил Ендрухов.

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