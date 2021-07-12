БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в первом квартале текущего года выросло на 7,6%, на фоне сохраняющихся проблем в экономике из-за коронавируса, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК), посвящённом европейским газовым рынкам. Катар подписал газовый контракт с Южной Кореей

"Потребление газа в ЕС выросло на 7,6% или на 10 миллиардов кубометров по сравнению с первым кварталом 2020 года после небольшого увеличения на 2,4% в четвертом квартале 2020 года и стагнации в третьем квартале", — отмечает ЕК.

Оно составило 141,8 миллиарда кубометров против 131,7 миллиарда годом ранее, говорится в отчёте.

Добыча природного газа в ЕС, составившая 13,8 миллиарда кубометров, снизилась на 11% и стала второй самой низкой квартальной добычей за последнее десятилетие, пишет ЕК.

Самыми крупным добытчиком в первом триместре 2021 года были Нидерланды — 6,1 миллиарда кубометров газа, затем шли Румыния — 2,4 миллиарда, Польша — 1,4 миллиарда и Германия — 1,2 миллиарда кубометров.

Общий объём добычи газа был на уровне примерно 13,8 миллиардов кубометров. Основу газового рынка ЕС составляют поставки из-за рубежа. Общий объём чистого импорта "голубого топлива" составил в первом триместре 78,5 миллиарда кубометров. Этот показатель сократился на 3% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

При этом в ЕС уровень газа в хранилищах на конец марта упал на 24% по сравнению с концом марта прошлого года.

"В первом квартале 2021 года более высокие цены на спотовом рынке повысили конкурентоспособность потребления газа из хранилищ, закачанного по более низким ценам в начале 2020 года", — объясняет ЕК.

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