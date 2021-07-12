БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Германия намерена поддерживать Украину в вопросу сохранения транзита газа через страну, это будут делать и последующие канцлеры, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая после парламентских выборов в сентябре покинет свой пост. Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

"Я думаю, мы не бессильны в этом вопросе (сохранении транзита газа через Украину). Мы обещали это Украине и будем придерживаться этого. Я забочусь о том, чтобы придерживаться своих обещаний, и думаю, это относится и к каждому следующему немецкому канцлеру", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Она отметила, что "для нас это ясно, и это знает Россия, что транзит газа через Украину для нас является частью всего пакета газового портфолио (источников импорта газа — ред.)".

Кроме того, Меркель заявила, что вопрос транзита газа через Украину будет обсуждаться во время ее визита в США 14-16 июля, где она встретится с президентом Джо Байденом.

"Украина для нас является и останется транзитной страной и тогда, когда "Северный поток 2" будет готов. С украинской стороны в этом вопросе имеется обеспокоенность, мы воспринимаем ее серьезно. Мы будем делать все, чтобы разъяснять, что "Северный поток 2" ни в коем случае не является заменой обещанного транзита через Украину", — сказала канцлер ФРГ.

"Эту тему мы обсудим дополнительно сегодня, и она будет играть определенную роль во время моего визита в Америку, потому что США, разумеется, так же как и мы придают большое значение транзиту через Украину", — добавила Меркель.

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