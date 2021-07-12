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Меркель допустила "нормандский" формат обсуждения транзита через Украину
Энергетика
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что страны нормандской четверки могут при следующей встрече лидеров обсудить вопросы энергетики, но они не являются частью минского процесса... ПРАЙМ, 12.07.2021
германия, ангела меркель, украина, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что страны нормандской четверки могут при следующей встрече лидеров обсудить вопросы энергетики, но они не являются частью минского процесса урегулирования.
Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с Меркель заявил, что вопрос "Северного потока 2" следует обсудить в нормандском формате.
"Мы говорили о вопросах энергоносителей, формально они не относятся к нормандскому формату и реализации минских соглашений, но Германия и Франция являются партнерами Украины и по другим вопросам. Это значит, что мы сейчас не говорим в нормандском формате о газе, но когда и если мы вновь встретимся вчетвером, тогда тема энергетики будет важна для нас, но это не часть минского формата. И без этого это довольно сложный вопрос, но у Германии и Франции одинаковая позиция, что Украина должна остаться страной-транзитером газа", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Она добавила, что обсудит вопрос транзита газа через Украину с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон на текущей неделе.
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