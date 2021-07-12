БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что страны нормандской четверки могут при следующей встрече лидеров обсудить вопросы энергетики, но они не являются частью минского процесса урегулирования. Германия поддержит Украину по транзиту газа при любом канцлере

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с Меркель заявил, что вопрос "Северного потока 2" следует обсудить в нормандском формате.

"Мы говорили о вопросах энергоносителей, формально они не относятся к нормандскому формату и реализации минских соглашений, но Германия и Франция являются партнерами Украины и по другим вопросам. Это значит, что мы сейчас не говорим в нормандском формате о газе, но когда и если мы вновь встретимся вчетвером, тогда тема энергетики будет важна для нас, но это не часть минского формата. И без этого это довольно сложный вопрос, но у Германии и Франции одинаковая позиция, что Украина должна остаться страной-транзитером газа", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Она добавила, что обсудит вопрос транзита газа через Украину с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон на текущей неделе.

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