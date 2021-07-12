БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила, что страны нормандской четверки могут при следующей встрече лидеров обсудить вопросы энергетики, но они не являются частью минского процесса урегулирования.

" Ангела Меркель

Германия поддержит Украину по транзиту газа при любом канцлере

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с Меркель заявил, что вопрос "Северного потока 2" следует обсудить в нормандском формате.

"Мы говорили о вопросах энергоносителей, формально они не относятся к нормандскому формату и реализации минских соглашений, но Германия и Франция являются партнерами Украины и по другим вопросам. Это значит, что мы сейчас не говорим в нормандском формате о газе, но когда и если мы вновь встретимся вчетвером, тогда тема энергетики будет важна для нас, но это не часть минского формата. И без этого это довольно сложный вопрос, но у Германии и Франции одинаковая позиция, что Украина должна остаться страной-транзитером газа", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Она добавила, что обсудит вопрос транзита газа через Украину с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон на текущей неделе.

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