МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать "Северный поток 2" с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Зеленский выступил за нормандский формат обсуждения "Северного потока-2"

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Зеленский ранее на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник заявил, что вопрос строительства "Северного потока 2" надо обсуждать в "нормандском" формате, так как трубопровод, по его мнению, несет угрозу безопасности Украины.

"Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?" — заявил Джабаров.

По его мнению, после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом.

"Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен", — сказал сенатор.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддержит Украину по транзиту газа при любом канцлере