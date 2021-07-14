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В США напомнили о принципиальной позиции по "Северному потоку-2"
Газ
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Вашингтон рассматривает газопровод "Северный поток-2" как угрозу для энергетической безопасности Европы и Украины, отметил заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и... ПРАЙМ, 14.07.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вашингтон рассматривает газопровод "Северный поток-2" как угрозу для энергетической безопасности Европы и Украины, отметил заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Об этом сообщило радио Спутник.
Кент начал 13 июля свою поездку на Украину.
"США считают "Северный поток-2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы", – заявил Кент телеканалу "Украина 24".
У Белого дома также есть вопросы к Германии, которая стала одной из лидирующих держав Европы, пишет Спутник.
"Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы?", – добавил Кент. В этом заключается принципиальная позиция Вашингтона, заявил дипломат. Он также сказал, что более полный ответ на этот вопрос СМИ смогут получить по завершении встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена, которая пройдет в США 15 июля.