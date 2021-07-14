МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вашингтон рассматривает газопровод "Северный поток-2" как угрозу для энергетической безопасности Европы и Украины, отметил заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Об этом сообщило радио Спутник. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

Кент начал 13 июля свою поездку на Украину.





"США считают "Северный поток-2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы", – заявил Кент телеканалу "Украина 24".

У Белого дома также есть вопросы к Германии, которая стала одной из лидирующих держав Европы, пишет Спутник.

"Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы?", – добавил Кент. В этом заключается принципиальная позиция Вашингтона, заявил дипломат. Он также сказал, что более полный ответ на этот вопрос СМИ смогут получить по завершении встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена, которая пройдет в США 15 июля.



