МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его позиция отличается от точки зрения лидера Германии по "Северному потоку-2". Политолог Дмитрий Перлин рассказал радио Спутник о взглядах Берлина и Киева на Nord Stream-2. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Германия и Украина не смогли прийти в общей позиции по газопроводу "Северный поток-2".

"Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов… Будет встреча канцлера с президентом (США Джо) Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток-2", что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, и чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию", — приводит цитату президента Украины РИА Новости.

"10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны", – добавил Зеленский.

"Очевидно, что Зеленский не имеет опыта международных переговоров и абсолютно не подготовлен. Его риторика, откровенно говоря, это риторика студента, который пытается изображать серьезного политика, но по факту таковым не является. Его претензии необоснованные. Попытка увязать экономические вопросы по "Северному потоку-2", в том числе с вопросами компенсаций, демонстрирует его некомпетентность и, скорее, попытку быть в тренде глобальных политических процессов", – прокомментировал вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Цены на нефть WTI достигли максимума с 2018 года

Перлин полагает, что из-за роста требований Киева к европейским державам Берлин не стремится идти на уступки по "Северному потоку-2".

"Риторика Зеленского явно не устраивала Ангелу Меркель, и она прямо сказала на встрече, мол, мы будем на встрече с Байденом это обсуждать. По сути, Зеленскому сказали: как мы с США решим, так и будет. То есть непонятно, какую вообще роль здесь Зеленский играет. По сути, он лишь принимает указания, которые ему дают "из больших кабинетов": из Вашингтона, из Берлина, из Брюсселя", – резюмировал Перлин.



