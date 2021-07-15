МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В Германии не сложилось с женским царством. А ведь еще три месяца назад казалось, что все идет именно к этому, то есть Ангелу Меркель осенью сменит новая фрау канцлерин, пишет РИА Новости.



Партия "зеленых", которая выдвинула 40-летнюю Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера ФРГ, стала стремительно набирать популярность. В какой момент ее рейтинги обогнали даже рейтинги правящей сейчас коалиции ХДС-ХСС и подобрались к отметке в 30%.



"Казалось все более вероятным, что после сентябрьских выборов "зеленые" не просто войдут в новую правящую коалицию, но и станут там главной силой, возьмут себе канцлерское кресло", — пишет автор статьи.



Однако взлет Бербок оказался столь же стремительным, как и ее падение. При этом пока не ясно, остановилось ли оно.



Политика так сильно стали раскручивать немецкие медиа, ее стало так много везде и всюду, что граждане начали в ней разочаровываться.



"Конечно, помогли и выявившиеся нестыковки в биографии (вроде организаций, в которых она на самом деле никогда не состояла), и неуказанные в декларации партийные выплаты, и плагиат в ее книге. Грехи не особо тяжкие, но в совокупности они вызвали неприятный для "зеленых" эффект: сейчас их рейтинги уже в районе 17-20% и могут скатиться еще сильно вниз. И самое неприятное для "зеленых" — начали восстанавливаться позиции партий правящей коалиции". — отмечает агентство.



Да, у ХДС-ХСС уже нет меркелевских 35% и выше, но по нынешним временам и 28% — неплохо.



"А упавшая едва ли не до однозначных чисел СДПГ неожиданно сумела вернуть часть потерянных симпатий — и вот у нее уже почти столько же, сколько и у "зеленых". Это не значит, что после сентябрьских выборов сохранится нынешняя коалиция, ее развал практически предопределен, как и уход Меркель. Но воскрешение социал-демократов и рост симпатий к наследнику Меркель Амину Лашету показывает, что в любом случае формировать новую коалицию будут все-таки старые партии — независимо от того, будет ли она с левым или правым уклоном", — поясняет автор статьи.



"Зеленых", конечно, позовут в коалицию — вот только далеко не на главных ролях, что принципиально важно — в том числе для России.



Потому что "зеленые" сейчас играют откровенно проатлантическую игру — что смешно для партии, возникшей сорок с лишним лет назад, в том числе из антивоенного, антинатовского движения.



Нет, "зеленые" политики вовсе не стали милитаристами. Однако сейчас партия так плотно вписана в глобалистские проекты и структуры, что, по сути, играет против налаживания российско-германских отношений. Наиболее четко это проявляется в истории с "Северным потоком—2", подчеркивается в статье.



Бербок выступает за отказ от уже практически завершенного проекта, причем все ее аргументы, включая экологические, откровенно спекулятивны.



Она говорит, что трубопровод угрожает безопасности Украины. И проект не отвечает внешнеполитическим интересам Евросоюза и его "восточных соседей" — то есть той же Украины. "А что отвечает внешнеполитическим интересам Европы? Закупка американского СПГ? Поддержка безумных планов атлантизации Украины?", — ставит вопрос автор.



Помимо этого, Бербок считает, что СП-2 "мешает европейскому энергетическому суверенитету". При этом непонятно, как можно обеспечить энергетический суверенитет Евросоюза, если отказываться от всех источников энергии, начиная с АЭС и заканчивая природным газом?



Зеленая энергетика для потребителей не только очень дорога, но и в любом случае сейчас не способна заменить собой обычную.



"Это прекрасно понимает большинство немцев — несмотря на все пропагандистские усилия глобалистов, убеждающих всех в безальтернативности "зеленого будущего". Падение рейтингов болезненно воспринимается "зелеными" — они уже говорят о травле в отношении Бербок, о том, что ее третируют именно как женщину… То есть пытаются сыграть еще и на феминизме — что после 16 лет правления Меркель выглядит уж совсем дешево.", — говорится в статье.