ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. США не ждут, что на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Вашингтоне будет достигнута договоренность о действиях в отношении "Северного потока 2", сообщил высокопоставленный представитель администрации. В бундестаге отвергли идею компенсации Киеву за "Северный поток-2"

Меркель в четверг проведет в Вашингтоне встречу с Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее Меркель, одной из тем переговоров станет трубопровод "Северный поток 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.

"Я ожидаю, что президент Байден поднимет давние обеспокоенности в ходе встречи с канцлером Меркель о российском геополитическом проекте… Мы не ожидаем какого-либо рода формальных объявлений по "Северному потоку 2" или результатов (в этом контексте – ред.) от встречи лидеров", — сказал чиновник журналистам.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.