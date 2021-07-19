СМИ: США и Германия готовят сделку по "Северному потоку-2"
ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. США и Германия смогли устранить разногласия по "Северному потоку 2" и объявят о сделке в ближайшие дни, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров лидеров ФРГ и США канцлер Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом Джо Байденом проект "Северный поток 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются.
Она добавила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, а "Северный поток 2" является дополнительным проектом и замещает украинский транзит.
"Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни", — сообщил один из источников агентства Reuters.
Другой источник сообщил агентству, что стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления ныне отмененных санкций США в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора.
Источники также отметили, что США и ФРГ намерены выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Пока непонятно, намерены ли страны для этого привлекать частные инвестиции на Украину или они объявят о государственных инвестициях, отмечает агентство.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.
Читайте также:
"Газпром" забронировал дополнительный объем мощностей ГТС Украины на август
https://1prime.ru/gas/20210719/834242127.html