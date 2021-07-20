ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между США и Германией насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода "Северный поток 2", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Эксперт оценил шансы США помешать "Северному потоку-2"

Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока 2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.

"Я ожидаю, что госдепартамент и другие ведомства в скором времени смогут сообщить больше информации на этот счет", — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. Таким образом она ответила на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть достижение договоренности между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2".

Она подчеркнула, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности Украины. При этом она оставила без ответа вопрос о том, готовы ли США анонсировать новые санкции по данному проекту.

Псаки подчеркнула, что США продолжат обсуждать обеспокоенность "Северным потоком 2".

"На встрече президента (США Джо Байдена) с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель мы ясно дали понять: это обсуждалось. Планируется обсуждение того факта, что обеспокоенности сохраняются относительно угроз европейской энергобезопасности от проекта и относительно того, что он подрывает безопасность Украины, безопасность наших восточных партнеров по НАТО", — сказала Псаки.

По ее словам, Байден указал своей команде работать с командой Меркель, чтобы изучить, как отвечать на обеспокоенности.

"Хотя трубопровод и был закончен на 90 процентов, когда администрация заняла офис", — сказала Псаки.

На просьбу прокомментировать информацию о сделке Вашингтона и Берлина по поводу "Северного потока 2" Псаки сказала, что ожидает, что соответствующий комментарий вскоре предоставит госдеп.

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