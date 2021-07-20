ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2", заявил во вторник, 20 июля официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.

"Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по "Северному потоку 2". В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен еще один доклад", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Вместе с тем он признал, что американские санкции не смогли помешать строительству "Северного потока 2". Когда США объявят войну Германии из-за "Северного потока"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Власти США ждут от Госдепа деталей "сделки" с ФРГ

Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

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