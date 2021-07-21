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https://1prime.ru/gas/20210721/834254060.html
СМИ: подробности сделки по "Северному потоку-2" могут объявить сегодня
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку 2", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона. Отмечается,... ПРАЙМ, 21.07.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку 2", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена не будет противостоять завершению строительства трубопровода.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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