БЕРЛИН, 21 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ситуации вокруг проекта газопровода "Северный поток 2" столкнется с обвинением в чрезмерной уступчивости Москве, за что демократы всегда винили его предшественника Дональда Трампа, пишет журнал Spiegel. В США увидели угрозу в соглашении с Германией по "Северному потоку-2"

Ранее СМИ сообщили, что между США и Германией достигнуты договоренности о проекте "Северный поток 2". Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

Немецкое издание пишет, что, "по всей видимости", соглашение между Вашингтоном и Берлином встретит критику от республиканцев в конгрессе США, однако "не облегчает ситуацию для Байдена" и тот факт, что критически относятся к трубопроводу и многие демократы.

"Теперь Байдену придется выслушать обвинение, которое демократы всегда выдвигали против Трампа и которое состоит в том, что он чрезмерно уступчив в отношениях с Россией", — полагает журнал. В Киеве высказались о сделке США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Кен Вайнштейн, эксперт из консервативного вашингтонского Института Хадсона, заявил изданию, что власти США в переговорах по "Северному потоку 2" должны были содействовать "укреплению безопасности" Украины, однако вместо этого они лишь "выдвинули бессильные требования".

Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.