МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ.  Цены на природный газ растут в США на фоне попыток противодействия администрации президента Джо Байдена "Северному потоку 2", свидетельствуют данные аналитиков.

Цены на газ, по данным экспертов из Ycharts, выросли более чем на 40% за год, а с январских 2,46 доллара за галлон (3,78 литра) достигли 3,24 доллара, что составляет почти 32% роста за время работы Байдена.

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Отмечается, что цены на природный газ растут на фоне неудачных попыток администрации остановить строительство "Северного потока-2" и признания, что добиться этого не получится.

Цены на бензин за год прибавили примерно в этом же диапазоне. Согласно данным независимого бюро статистики и энергетической информации, в прошлом июне цена галлона в среднем составляла 2,17 доллара, в нынешнем — 3,16. Цены на топливо начали заметно расти с приходом администрации Байдена, последние полгода работы на посту бывшего президента Дональда Трампа галлон бензина стоил около 2,2 доллара. Больше 3 долларов за галлон американцы не платили с октября 2014 года.