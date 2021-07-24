Аналитики рассказали, почему цены на природный газ в США выросли на треть
Ycharts: в США растут цены на природный газ и бензин
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Цены на природный газ растут в США на фоне попыток противодействия администрации президента Джо Байдена "Северному потоку 2", свидетельствуют данные аналитиков.
Цены на газ, по данным экспертов из Ycharts, выросли более чем на 40% за год, а с январских 2,46 доллара за галлон (3,78 литра) достигли 3,24 доллара, что составляет почти 32% роста за время работы Байдена.
Отмечается, что цены на природный газ растут на фоне неудачных попыток администрации остановить строительство "Северного потока-2" и признания, что добиться этого не получится.
Цены на бензин за год прибавили примерно в этом же диапазоне. Согласно данным независимого бюро статистики и энергетической информации, в прошлом июне цена галлона в среднем составляла 2,17 доллара, в нынешнем — 3,16. Цены на топливо начали заметно расти с приходом администрации Байдена, последние полгода работы на посту бывшего президента Дональда Трампа галлон бензина стоил около 2,2 доллара. Больше 3 долларов за галлон американцы не платили с октября 2014 года.
https://1prime.ru/gas/20210724/834287774.html
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