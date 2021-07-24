МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Украина продолжает препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2". Киев просит Вашингтон и Брюссель не допустить запуска в эксплуатацию второго балтийского трубопровода. При том без российского газа украинскую ГТС ждет оптимизация, а население — повышение тарифов, так как Украина не может обеспечить свои потребности в газе за счет собственной добычи.

КИЕВСКИЕ СТЕНАНИЯ

После переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байденом согласился не вводить санкции против компании Nord Stream 2 и германских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Это позволит беспрепятственно достроить вторую нитку газопровода в ближайшее время. На первой нитке, строительство которой завершилось 10 июня, уже ведутся испытания и пуско-наладочные работы. Запуск "Северного потока — 2" на полную мощность может состояться до конца года, что позволит значительно увеличить поставки природного газа из России в Германию в обход сопредельных стран, прежде всего Украины. Китай поможет достроить "Северный поток-2"

Берлин обещал содействовать заключению соглашения о транзите российского газа через Украину после 2024 года на 10 лет. Кроме того, если Россия будет использовать поставки энергоносителей в качестве оружия против европейских стран, Германия должна ввести против России санкции.

Однако в Киеве не верят обещаниям Берлина. Понимая, что "Северный поток — 2" будет достроен, Украина хочет воспрепятствовать запуску газопровода в эксплуатацию. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко немедленно вылетел в Вашингтон для встречи с американскими сенаторами и конгрессменами и попытался убедить ввести санкции против участников проекта "Северный поток — 2".

"Мы продолжает объяснять, что пока Россия, Путин используют газ, как геополитическое оружие, до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены… по отношению к Nord Stream 2 и другим ключевым участникам проекта", — цитирует слова Витренко пресс-служба украинской компании.

По мнению главы "Нафтогаза", введение санкций против Nord Stream 2 не позволит использовать газопровод для поставки газа в Европу, даже если "Северный поток — 2" будет достроен. Европейские компании не будут сотрудничать с компанией, находящийся под санкциями США. Введение санкций против Nord Stream 2 оправдано, поскольку эта компания является 100% дочерней структурой "Газпрома" — "геополитического оружия России", заявил Витренко в Вашингтоне.

Он убежден, что "проект несет коррупцию в Европу, разделяет ее и представляет угрозу для всего мирового порядка". Витренко сообщил, что нашел у американских законодателей понимание и поддержку, поэтому считает визит в США удачным.

Санкции против участников проекта "Северный поток — 2" будет обсуждаться во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится 30 августа.

Киев также направил запрос в Европейскую комиссию для проведения консультаций по "Северному потоку — 2", который якобы угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации поставок Энергетического союза ЕС. Условия соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволяют инициировать проведение подобных консультаций. Киев намерен просить регуляторов ЕС не сертифицировать газопровод, без чего поставки газ начаться не могут.

ОПТИМИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ ГТС

В Киеве осознают, что завершение строительства и запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" может лишить Украину транзита российского газа. Транзит газа из "страны-агрессора" необходим для сохранения газотранспортной системы (ГТС) Украины. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

Плата за прокачку газа через Украину приносит значительные суммы в бюджет страны — минимум $1,27 млрд ежегодно до конца действия транзитного соглашения. Российский газ также обеспечивает бесперебойную работу ГТС и газоснабжение украинских регионов.

Несмотря на де-индустриализацию и сокращение населения для обеспечения внутренних потребностей, Украине требуется около 30 млрд куб. м/г. Собственная добыча составляет менее 20 млрд куб. м/г, еще 10 млрд куб. м/г поступает из-за рубежа.

Согласно существующего транзитного соглашения, с 2021 по 2024 год "Газпром" обязан поставлять через Украину 40 млрд куб. м/г по принципу "качай или плати". Официально "Нафтогаз" обеспечивает транспортировку всего объема от границы с Россией до границы стран ЕС. Однако 10 млрд куб. м/г — необходимые для внутреннего рынка — не прокачиваются на Запад, а поставляются украинским потребителям сразу после пересечения границы с Россией. Таким образом "Нафтогаз" осуществляет виртуальный импорт, который был бы невозможен без содействия со стороны партнеров "Газпрома" в Европе.

Если транзит российского газа прекратится, то для обеспечения внутреннего придется покупать газ на ближайших европейских хабах, Baumgarten или NCG, по рыночным ценам и обеспечить его доставки потребителям на Украине.

Сейчас для формирования тарифа на газ используется ценовая формула Дюссельдорф +, который включает цену на хабе NCG — распложен вблизи Дюссельдорфа — к которому добавляются транспортные затраты, связанные с доставкой газа потребителю на Украине. Такое формирование тарифа позволяет "Нафтогазу" оправдывать за счет потребителей, которым компания поставляет газ, добытый на Украине или полученный из России.

Транзитные объемы также обеспечивают необходимое давление в ГТС, что позволяет поставлять газ потребителям через трубопроводы среднего и низкого давления. Если транзит российского газа прекратится, то необходимые объемы придется закупать по рыночным ценам на Западе и перекачивать их на Украину, что приведет к резкому повышению тарифов для населения.

По словам главы Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергея Макогона, имеющиеся мощности позволяют обеспечить транзит газа в объеме до 150 млрд куб. м/г. Очевидно, что такие мощности являются избыточными. Макогон уверен, что без транзита украинская ГТС сможет работать, но ее придется "оптимизировать" — вывести из эксплуатации часть трубопроводов и компрессорных станций. В результате оптимизации многие потребители могут лишиться газоснабжения.

Макогон также признал, что после отмены виртуального реверса придется импортировать газ из Европы, а эти возможности ограничены. Ряд украинских экспертов считает, что ОГТСУ должен немедленно приступить к работам, чтобы расширить пропускную способность газопроводов на западной границе, по которым газ из соседних стран — Словакии, Венгрии, Польши — сможет поступать на Украину.

Реальный, а не виртуальный, импорт приведет к резкому повышению тарифов на газ для всех украинских потребителей — населения и промышленности.

ГАЗА НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Решить проблему обеспечения газом Киев пытается за счет увеличения собственной добычи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает добиться полного обеспечения потребностей газом собственной добычи к 2025 году. Китай принес в жертву своих, чтобы сдержать цены на нефть

"Мы рассчитываем, что в 2024-2025 году благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины — как населения, так и производственных потребителей газа — собственной добычей", — заявил премьер-министр в марте на пресс-конференции, посвященной итогам первого года работы кабинета министров Украины.

Правительство Шмыгаля подписало минимум восемь соглашений о разделе продукции, чтобы привлечь зарубежных инвесторов к разработке газовых месторождений Украины. В Киеве надеются, что в последующие несколько лет инвестиции в разведку и добычу газа внутри страны достигнут 10 млрд гривен (≈$357 млн).

При предыдущем президенте Петре Порошенко правительство Владимира Гройсмана разработало программу развития с целью добиться самообеспечения газом к 2020 году. Эта программа провалилась полностью, добычи газ на Украине снизилась, несмотря на более высокие затраты, чем планирует правительство Шмыгаля.

По данным ОГТСУ, в 2020 году добыча газа на Украине снизилась до 19,74 млрд куб. м, что на 4,4%, чем годом ранее. "Укргаздобыча", дочерняя компания «Нафтогаза», добыла 14,23 млрд куб. м. Второй крупнейшей компанией по добыче газа в стране стала принадлежащая олигарху Ринату Ахметову "ДТЭК Нефтегаз" с результатом 1,84 млрд куб. м.

В первом полугодии 2021 года добыча газа в стране составила 9,75 млрд куб. м — на 4% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Компания "Укргаздобыча" в январе-июне этого года снизила добычу газа на 5,3% того же периода 2020 года — до 6,8 млрд куб. м. При этом производство товарного газа составило 6,4 млрд куб. м.

Причиной падения добычи является крайнее истощение существующих месторождений. Украинские политики не перестают повторять, что страна обладает огромными ресурсами газа, которые могут обеспечить внутренние потребности в течение 100 лет. Однако за последние 30 лет разведать крупные месторождения газа на Украине не удалось.