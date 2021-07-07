МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заблокировала принятие решения об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+. ОАЭ считают несправедливым установленный для этой страны базовый уровень добычи нефти и не согласны продлевать соглашение ОПЕК+ после апреля 2022 года. Во время переговоров проявились противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые ряд экспертов назвали основной причиной провала переговоров министров ОПЕК+. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

РЕШЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО

Министры ОПЕК+ возобновили переговоры в понедельник после того, как они не смогли в течение двух дней достичь соглашения об ограничении добычи. Противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ стали причиной провала переговоров, что не позволяет странам ОПЕК+ увеличить добычу нефти, спрос на которую растет в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса. Рынки отреагировали на провал переговоров подорожанием нефти. Цена Brent превысила $77 за баррель – рекордного значения за последние два с половиной года. Ряд экспертов уже высказали мнение, что дорогая нефть может затормозить восстановление мировой экономики. Переговоры о повышении добычи странами ОПЕК+ перенесены на неопределенный срок.

Несмотря на имеющиеся разногласия, в 2020 году ОПЕК+ – члены ОПЕК и ряд крупных нефтедобывающих стран, включая Россию – смогли договориться о рекордном сокращении добычи, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке.

В прошлую пятницу министры стран ОПЕК+ проголосовали за увеличение добычи на 2 млн барр./сут. до конца 2021 года – на 400 тыс. барр./сут. ежемесячно с августа по декабрь – и за продление соглашения до конца следующего года. Сейчас соглашение об ограничении добычи странами ОПЕК+ действует до апреля 2022 года. Однако делегация ОАЭ заблокировала принятие окончательного решения, которое может быть принято только на основе консенсуса.

Принц Абдель Азиз бен Сальман, министр энергетики Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, призвал делегацию ОАЭ к "компромиссу и рациональности", но его призыв не был услышан. Надежды на то, что все разногласия удастся преодолеть, и решение об увеличении добычи будет принято в понедельник, оказались напрасными.

В мае прошлого года страны ОПЕК+ после трудных переговоров сократили добычу почти на 10 млн барр./сут. с целью восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Решение о снижении добычи было принято после обвального падения нефтяных цен вследствие сокращения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса. По мере восстановления спроса квоты пересматривались, и участники соглашения ОПЕК+ могли поэтапно наращивать добычу. Сейчас совокупный объем сокращения добычи странами ОПЕК+ составляет 5,8 млн барр./сут. ОПЕК назвала факторы неопределенности для рынка нефти

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

В ОАЭ считают несправедливым установленный в 2020 году базовый уровень добычи, поскольку он не соответствует потенциалу добычи страны. От базового уровня определяется квота на сокращение добычи для каждого участника соглашения ОПЕК+.

ОАЭ выступают за увеличение добычи, но вместе с этим не согласны с продлением соглашения ОПЕК+ после апреля 2022 года. В прошлом году ОАЭ также выражала свое несогласие с решениями большинства участников соглашения ОПЕК+ и даже угрожала выходом из ОПЕК, но не сделала этого.

ОАЭ настаивает на повышении своего базового уровня добычи с 3,168 млн барр./сут. до 3,8 млн барр./сут., что позволило бы стране увеличить производство нефти более чем на 600 тыс. барр./сут.

В соответствии с соглашением ОПЕК+, добыча ОАЭ в прошлом году не должна была превышать 2,59 млн барр./сут., а в этом году – 2,74 млн барр./сут. Сейчас эта страна занимает третье место в ОПЕК по объему добычи нефти.

В конце марта начались торги поставочным фьючерсом на Murban – основной сорт нефти, добываемой в ОАЭ. ADNOC, государственная нефтяная компания крупнейшего эмирата Абу-Даби, способна обеспечить добычу 2 млн барр./сут. (100 млн т/г) нефти этого сорта. На Murban приходится более половины от всего объема нефти, добываемой в ОАЭ. Этот сорт поставляется преимущественно в страны Южной и Юго-Восточной Азии, которые стали крупнейшими потребителями энергоносителей в мире.

Торги поставочными фьючерсами на Murban могут сделать этот сорт эталоном (ценовым ориентиром) для других ближневосточных сортов нефти. Однако для этого необходимо обеспечить высокую ликвидность фьючерса на биржевых торгах, и ограничения ОПЕК+ не должны этому препятствовать.

В прошлом году американская Occidental Petroleum получила от властей ОАЭ концессии на разведку и разработку нефтяных месторождений. В соответствии с концессионным соглашением, власти не могут ограничивать добычу американской компании, даже если это потребуется для соблюдения соглашения ОПЕК+. Кремль прокомментировал ситуацию вокруг сделки ОПЕК+

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ VS ОАЭ

Совсем недавно Саудовская Аравия и ОАЭ были близкими союзниками. Два государства объединили свои финансовые и военные ресурсы с целью разгрома про-иранской группировки хуситов в Йемене. Однако одержать быструю победу не удалось. Хуситы при поддержке Ирана нанесли серьезный урон войскам коалиции, в которую кроме Саудовской Аравии и ОАЭ вошли несколько других арабских стран. В результате, ОАЭ вышли из коалиции и полностью прекратили боевые действия в Йемене, что вызвало крайнее недовольство в Эр-Рияде. Затянувшаяся война в Йемене стала тяжелым бременем для саудовской экономики.

В последние годы Саудовская Аравия стремится уменьшить зависимость от экспорта нефти. Страна инвестировала огромные средства в диверсификацию экономики, чтобы стать ближневосточным деловым, финансовым и туристическим центром, потеснив ОАЭ.

Кроме того, ОАЭ возмущены введенными Эр-Риядом пошлинами на товары из стран-участниц организации Gulf Cooperation Council (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). Несмотря на соглашение о свободной торговле между странами, входящими в Gulf Cooperation Council, Эр-Рияд ввел поправки в свои таможенные правила, что сделало невозможным поставки товаров, в производстве которых доля Саудовской Аравии составляет менее 25%.

Саудовские власти также запретили ввоз товаров, которые полностью или частично произведены в Израиле, чем нанесли ущерб интересам ОАЭ, которые в прошлом году установили дипломатические и экономические отношения с еврейским государством.

Ряд экспертов уже предрекают крах ОПЕК+ и ослабление позиций ОПЕК на мировом нефтяном рынке, как это произошло после сланцевой революции в США, если противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ окажутся непреодолимыми.

После провала переговоров Saudi Aramco значительно повысило цены на свою нефть для потребителей в Азии.