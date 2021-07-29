Группа сенаторов США грозит блокировкой назначений в минфин из-за "Северного потока-2"
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток 2", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на письмо сенаторов.
Отмечается, что Пэт Туми и еще 11 сенаторов-республиканцев направили письмо министру финансов США Джанет Йеллен, в котором они угрожают заблокировать двух кандидатов в минфин в случае, если администрация Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект", пишет РИА Новости.
"Газопровод "Северный поток 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние (президента России — ред.) Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", — цитирует агентство письмо сенаторов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
https://1prime.ru/gas/20210729/834323127.html