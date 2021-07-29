МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток 2", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на письмо сенаторов. Фьючерсы на нефть закрылись на двухнедельном максимуме

Отмечается, что Пэт Туми и еще 11 сенаторов-республиканцев направили письмо министру финансов США Джанет Йеллен, в котором они угрожают заблокировать двух кандидатов в минфин в случае, если администрация Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект", пишет РИА Новости.

"Газопровод "Северный поток 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние (президента России — ред.) Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", — цитирует агентство письмо сенаторов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.



