МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Странам Запада необходимо сделать все, чтобы найти способ превратить российский проект "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы. Об этом пишет в статье для издания Berlingske экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Эксперты подсчитали, сколько стоит начать работать на себя

Он считает, что для того, чтобы снизить угрозу зависимости от газа из России, нужно как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — пишет дипломат.

Помимо этого он предлагает в качестве альтернативы российскому сырью закупать американский сжиженный газ (СПГ).

И наконец, Эллеманн-Йенсен выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы вполне может оказать давление на российских игроков на рынке голубого топлива.