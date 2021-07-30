МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Странам Запада необходимо сделать все, чтобы найти способ превратить российский проект "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы. Об этом пишет в статье для издания Berlingske экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
Он считает, что для того, чтобы снизить угрозу зависимости от газа из России, нужно как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.
"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — пишет дипломат.
Помимо этого он предлагает в качестве альтернативы российскому сырью закупать американский сжиженный газ (СПГ).
И наконец, Эллеманн-Йенсен выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы вполне может оказать давление на российских игроков на рынке голубого топлива.
https://1prime.ru/gas/20210730/834336816.html
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