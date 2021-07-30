МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Тему газопровода "Северный поток — 2" активно пытаются использовать в США как инструмент для достижения внутриполитических целей, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк. Эксперты уверены, что США не смогут помешать "Северному потоку-2"

Группа американских сенаторов-республиканцев ранее пригрозила блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".

"Сам факт говорит о том, что внешняя политика, которая раньше была табу, стала теперь активным инструментом внутриполитической борьбы для достижения чисто внутриполитических позиций. Это тревожный знак, это свидетельствует о том, что Америка просто лишается возможности проводить какую-то более или менее осмысленную последовательную внешнюю политику", — сказал эксперт.

По его мнению, у сенаторов есть определенные возможности надавить на Байдена, заблокировав какие-то решения. Ввоз сырьевых материалов из России в США вырос

"Они могут добиться каких-то уступок от Байдена, в частности, возобновления каких-то санкций в отношении "Северного потока — 2". В данном случае американских республиканцев в Сенате не очень беспокоит тот вопрос, что это вряд ли помешает завершению строительства и началу эксплуатации газопровода, но главное — это лишний козырь во внутрипартийной борьбе", — сказал Батюк.

Эксперт напомнил, что в свое время демократы активно использовали пропагандистские приемы против экс-президента Дональда Трампа, обвиняя его в связях с Россией.

В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.