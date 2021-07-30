МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первого полугодия 2021 года подскочила в 98 раз и составила 2,343 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании. TotalEnergies в первом полугодии получила чистую прибыль в $5,6 миллиарда

Операционная прибыль компании выросла в 2,3 раза, до 4,016 миллиарда евро. Прибыль на акцию за полугодие Engie не указывает. Выручка компании за отчетный период выросла на 14% — до 31,259 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 5,4 миллиарда евро, что на 21,1% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Компания также отмечает, что на конец июня чистый долг Engie вырос на 1,8 миллиарда евро по сравнению с концом 2020 года, до 24,2 миллиарда евро.

Engie улучшила прогноз на 2021 год и теперь ожидает, что ее чистая прибыль по итогам года составит 2,5-2,7 миллиарда евро, EBITDA – 10,2-10,6 миллиарда. Капитальные затраты, как пишет компания, по итогам года составят около 5 миллиардов евро.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.