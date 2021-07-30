БЕЛГРАД, 30 июл — ПРАЙМ. Объем поставок российского газа в Венгрию через Сербию по балканскому продолжению "Турецкого потока" будет составлять 8,5 миллиарда кубометров в год, заявил директор госпредприятия "Србиягаз" Душан Баятович. Эксперт отметил, как США используют "Северный поток - 2"

В пятницу президент Сербии Александр Вучич вместе с послом РФ Александром Боцан-Харченко осмотрел строительство компрессорной станции близ города Велика-Плана, которая будет прокачивать российский газ в Венгрию.

"С 1 октября через Сербию в Венгрию будет поставляться 8,5 миллиардов кубических метров газа", — сказал директор "Србиягаза" собравшимся.

"Это очень большое дело для Сербии", — отметил глава государства и поблагодарил строителей российских и сербских фирм-подрядчиков.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию. В предыдущие годы она получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Однако с начала 2021 года в Сербию пошел российский газ через Болгарию из трубопровода "Турецкий поток". Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе планировалась транспортировка около 4 миллиардов кубометров в год, что покрывает потребности Сербии в газе.

Сербский 402-километровый участок трубопровода "Балканский поток" – продолжения "Турецкого потока" через Балканы — состыковали с газотранспортной системой Венгрии 8 июля на границе двух стран. Директор "Србиягаза" ранее говорил РИА Новости, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу по этому маршруту ожидаются с 1 октября.