МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Москва начала "играть мускулами" до открытия газового проекта "Северный поток — 2", пишет в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис. В ПФР назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно

По мнению автора, после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, занимающуюся эксплуатацией газопровода, Россия якобы стала "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены".

"Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", — отмечает автор.

Фрэнсис призывает не допустить завершение строительства "Северного потока-2". Это необходимо, чтобы лишить Россию возможности "принуждения".

Но, как свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, российский экспортер газа "Газпром" не стал бронировать на август только дополнительный объем мощностей для транзита сырья по территории Украины. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в день.