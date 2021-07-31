МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Принятый Палатой представителей США законопроект, предусматривающий запрет на неприменение санкций против "Северного потока-2" станет серьезным вызовом для американского лидера Джо Байдена, поскольку такая мера идет вразрез с договоренностями с Германией, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Конгресс США принял законопроект, касающийся "Северного потока-2"

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, документ в том числе предлагает лишить Байдена права на отказ от санкций против "Северного потока-2".

"Не исключено, что Белый дом через законодателей-демократов будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идет вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по Nord Stream 2. Для Байдена это серьезный вызов. Новой американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что решение по законопроекту еще не окончательное, проект должен пройти Сенат.

"На подпись к президенту Джо Байдену он поступит только в том случае, если сенаторы не внесут в него изменений", — отметил парламентарий. Эксперты уверены, что США не смогут помешать "Северному потоку-2"

Слуцкий напомнил, что санационная политика в отношении "Северного потока-2" лоббирует интересы американского рынка по продвижению поставок газа на европейские площадки.

"Что же касается американских конгрессменов — их действия в отношении "Северного потока —2" прежде всего ориентированы на внутреннего потребителя. И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа. Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако, на запуск СП-2 все эти "ритуальные пляски" вряд ли уже смогут повлиять", — заключил парламентарий.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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