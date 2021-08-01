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В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку-2"
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Причиной отказа президента США от санкций против "Северного потока-2" стало обеспечение защиты интересов США, пишет РИА Новости, ссылаясь на ИноСМИ. Джо Байден не стал вводить... ПРАЙМ, 01.08.2021
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Причиной отказа президента США от санкций против "Северного потока-2" стало обеспечение защиты интересов США, пишет РИА Новости, ссылаясь на ИноСМИ.
Джо Байден не стал вводить ограничения против "Северного потока-2", чтобы не пострадали американские компании, цитирует ИноСМИ журналиста Foreign Policy Элизабет Броу.
"Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире", — добавила Броу.
Американский лидер учитывал интересы союзников по НАТО и Украины перед тем, как отказаться от санкций против газопровода Nord Stream-2, пояснила колумнист.