МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Причиной отказа президента США от санкций против "Северного потока-2" стало обеспечение защиты интересов США, пишет РИА Новости, ссылаясь на ИноСМИ. Слуцкий рассказал о серьезном вызове Байдену из-за "Северного потока-2"

Джо Байден не стал вводить ограничения против "Северного потока-2", чтобы не пострадали американские компании, цитирует ИноСМИ журналиста Foreign Policy Элизабет Броу.

"Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире", — добавила Броу.

Американский лидер учитывал интересы союзников по НАТО и Украины перед тем, как отказаться от санкций против газопровода Nord Stream-2, пояснила колумнист.